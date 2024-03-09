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Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит в Голышмановском округе

Политика, 14:42 09 марта 2024

t.me/moiposelok

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало в Голышмановском городском округе 9 марта. В дер. Малоемецк Ражевской сельской администрации в списки избирателей включены 79 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Жители Малоемецка дружно участвуют в выборах: к полудню проголосовали 90 % избирателей. Все в курсе даты и времени работы нашей участковой избирательной комиссии в населенном пункте. В рамках проекта "ИнформУИК" мы обошли все 74 двора деревни, проинформировали местных жителей о возможности проголосовать досрочно", - рассказала председатель УИК № 723 Татьяна Тырцова.

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Досрочно принять участие в выборах президента России смогут жители пяти населенных пунктов Голышмановского городского округа, значительно удаленных от стационарных помещений для голосования. 10 марта участковые избирательные комиссии будут работать в деревнях Козловке, Малиновке, Свистухе и Скарединке. Всего в списки на досрочном голосовании в городском округе включены 279 избирателей.

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Тюменской области со 2 марта. До 12 марта голосовать будут жители труднодоступных территорий Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Голышмановского, Ярковского Тобольского, Уватского районов. Всего досрочно смогут проголосовать порядка трех тысяч избирателей Тюменской области.

Основное голосование состоится с 15 по 17 марта.

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# выборы президента РФ , досрочное голосование

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