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Новый набор амбассадоров Пушкинской карты пройдет в Тюмени 12 марта

Общество, 18:15 09 марта 2024

vk.com/depculture | Фото: vk.com/depculture

Новый набор амбассадоров Пушкинской карты пройдет в Тюмени 12 марта. Его объявит Тюменское концертно-театральное объединение.

Миссия амбассадоров – продвигать культурные мероприятия в рамках федерального проекта "Пушкинская карта". Ребята посещают культурные мероприятия, проводят творческие встречи, пишут посты и снимают ролики для соцсетей, чтобы привлечь к программе как можно больше сверстников, сообщает региональный департамент культуры.

Более 125 тыс. человек регулярно узнают о мероприятиях, доступных по Пушкинской карте, от молодых послов культуры. Успешная инициатива опубликована на платформе "Смартека". Ее взяли на вооружение учреждения культуры нескольких городов России.

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# культура , Пушкинская карта , ТКТО

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