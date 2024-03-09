Новый набор амбассадоров Пушкинской карты пройдет в Тюмени 12 марта

| Фото: vk.com/depculture | Фото: vk.com/depculture

Новый набор амбассадоров Пушкинской карты пройдет в Тюмени 12 марта. Его объявит Тюменское концертно-театральное объединение.

Миссия амбассадоров – продвигать культурные мероприятия в рамках федерального проекта "Пушкинская карта". Ребята посещают культурные мероприятия, проводят творческие встречи, пишут посты и снимают ролики для соцсетей, чтобы привлечь к программе как можно больше сверстников, сообщает региональный департамент культуры.

Более 125 тыс. человек регулярно узнают о мероприятиях, доступных по Пушкинской карте, от молодых послов культуры. Успешная инициатива опубликована на платформе "Смартека". Ее взяли на вооружение учреждения культуры нескольких городов России.