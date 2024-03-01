18 тружениц тыла с 8 Марта поздравили кадеты в Упоровском районе

| Фото: ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

18 тружениц тыла поздравили с 8 Марта кадеты в Упоровском районе. В Емуртлинском, Пятковском, Видоновском, Нижнеманайском и Крашенининском сельских поселениях школьники передали женщинам поздравления, цветы и открытки, сделанные дошкольниками, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В Пятковском сельском поселении кадеты порадовали своим визитом Марию Алексеевну Киселеву. В годы Великой Отечественной войны она, будучи ребенком, трудилась на ферме, в полях, работала и на лесоповале. Труженица тыла воспитала четверых детей. Сегодня она дарит заботу и любовь восьми внукам, пятнадцати правнукам и семерым праправнукам.

"Все у меня на руках выросли. Сейчас вот приведут ко мне ребятишек, я их обнимаю, любуюсь. Правнуки у меня шибко хорошенькие", - рассказала женщина кадетам.

Марии Алексеевне Киселевой 97 лет, она по прежнему активна и старается помогать участникам СВО. Для бойцов она вяжет теплые носки.