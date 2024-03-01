  • 10 марта 202410.03.2024воскресенье
  • USD90,7493
    EUR98,8767
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

18 тружениц тыла с 8 Марта поздравили кадеты в Упоровском районе

Общество, 15:15 10 марта 2024

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

18 тружениц тыла поздравили с 8 Марта кадеты в Упоровском районе. В Емуртлинском, Пятковском, Видоновском, Нижнеманайском и Крашенининском сельских поселениях школьники передали женщинам поздравления, цветы и открытки, сделанные дошкольниками, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В Пятковском сельском поселении кадеты порадовали своим визитом Марию Алексеевну Киселеву. В годы Великой Отечественной войны она, будучи ребенком, трудилась на ферме, в полях, работала и на лесоповале. Труженица тыла воспитала четверых детей. Сегодня она дарит заботу и любовь восьми внукам, пятнадцати правнукам и семерым праправнукам.

"Все у меня на руках выросли. Сейчас вот приведут ко мне ребятишек, я их обнимаю, любуюсь. Правнуки у меня шибко хорошенькие", - рассказала женщина кадетам.

Марии Алексеевне Киселевой 97 лет, она по прежнему активна и старается помогать участникам СВО. Для бойцов она вяжет теплые носки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# 8 марта , труженики тыла , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 10.03.20247,2 тысяч голосов отдали россияне за Тюмень в конкурсе "Город России"
18:52 10.03.2024Юные журналисты проекта "Умникум" рассказывают о предприятиях Тюменской области
18:00 10.03.202411 марта - события дня
17:03 10.03.2024В тюменском центре реабилитации диких животных вылечили скунсов