Региональный стандарт значительно увеличит вклад креативных индустрий в ВВП страны

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный стандарт, который учел опыты Тюменской области и еще шести регионов, создание опорной организации для развития креативных индустрий, повышение спроса на продукцию, работы и услуги этого сектора экономики позволят значительно увеличить вклад креативных индустрий в ВВП страны.

В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал итоги совещания, посвященного развитию креативных индустрий в регионах.

"Важно поддерживать развитие креативных индустрий в регионах, и они дадут превосходный результат и внесут огромный вклад в экономический суверенитет нашего государства", - подчеркнул он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Сейчас вклад креативных индустрий в ВВП страны, по данным Росстата, оценивается в 3%. Цель, на достижение которой в том числе направлено внедрение стандарта, – увеличить данный показатель до 6%. К этой работе уже присоединились 46 российских регионов.

"Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития", – прокомментировал итоги совещания Александр Моор.

В рамках выполнения поручения президента России в Тюменской области проводятся ярмарки креативных индустрий. Точками притяжения для работающих в этой сфере предпринимателей и потребителей их продукции и услуг стали пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, фестиваль "Проводник", форум креативных предпринимателей "КПД".