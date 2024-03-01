Более 50 любительских коллективов Тюменской области получили поддержку по нацпроекту "Культура"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расширение федеральной и региональной поддержки творческих, креативных инициатив граждан и общественности позволяет сохранять и развивать единое культурное пространство России. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал доклад директора департамента культуры Елена Майер на заседании президиума правительства Тюменской области.

Одним из ярких примеров успешной работы по поддержке талантливых земляков, по словам Сергея Кудряшова, стало - создание сайта и центра развития ремесленничества "Здесь".

"Проект получил грант губернатора Тюменской области и поддержку президентского фонда культурных инициатив, - подчеркнул он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Как отметил Тюменской области Александр Моор, региональные и федеральные гранты предоставляют отличные возможности для развития культуры. Он подчеркнул важность поддержки талантливых и инициативных людей, помощь им в реализации своего потенциала".

За последние три года победителями грантовых конкурсов президентского фонда культурных инициатив стали 136 тюменских команд, которые привлекли в регион в общей сложности 155 млн рублей.

С 2020 года в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура", который реализуется по инициативе президента России, поддержку получили более 50 любительских коллективов области.

В период с 2012 по 2023 год государственные и муниципальные театры Тюменской области получили 30 грантов на создание новых постановок. Общий объем поддержки превысил 15 млн рублей.

С 2017 года за счет средств регионального бюджета с учетом софинансирования из средств Фонда президентских грантов тюменским социально ориентированным некоммерческим организациям было выделено в общей сложности 75 млн рублей для реализации 133 проектов в сфере культуры.

Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, открывшийся в Тюмени в декабре 2023 года, за два месяца работы провел более 20 обучающих мероприятий, участниками которых стали более 850 человек. Специалисты помогают тюменцам правильно оформить документы и составить заявки на получение грантов.

"Результат не заставил себя ждать – по итогам последнего конкурса поддержку получила каждая пятая наша заявка. В среднем по стране этот показатель вдвое ниже. Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив может составлять несколько миллионов рублей. Хорошая возможность создавать и развивать бизнес в сфере культуры, досуга, креативных индустрий", – считает губернатор Александр Моор.