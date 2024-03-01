Эксперт оценила развитие креативных индустрий в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие креативных индустрий является ключевым драйвером инновационного развития регионов. Более того, по мнению старшего преподавателя кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгении Васюта (Ростовская область), в условиях технологического суверенитета именно креативные технологии являются базисом новой парадигмы территориального развития регионов России.

"Ярким примером, подтверждающим данный тезис, является Тюменская область, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Здесь успешно развивается Тюменское агентство креативных индустрий (ТАРКИ), целью которого как раз и является развитие и поддержка творческого бизнеса и креативной инфраструктуры города".

Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, который Агентство стратегических инициатив разработало по поручению президента России.

Региональный стандарт, по словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, – это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 мер, рекомендуемых для формирования региональной системы поддержки креативных индустрий. Среди них – создание опорной организации для развития креативных индустрий и системы подготовки кадров, поддержка экспорта, а также повышение спроса на продукцию, работы и услуги этого сектора экономики.

В Тюменской области создан кластер развития креативных индустрий, в который уже вошли 27 компаний. В настоящее время идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов региона, сообщил губернатор Александр Моор.

"Вся наша работа на этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики, которое было проведено в Тюмени. Мы заинтересованы в полном внедрении регионального стандарта", – подчеркнул Александр Моор.