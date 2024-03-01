Эксперт оценила развитие креативных индустрий в Тюменской области
Развитие креативных индустрий является ключевым драйвером инновационного развития регионов. Более того, по мнению старшего преподавателя кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгении Васюта (Ростовская область), в условиях технологического суверенитета именно креативные технологии являются базисом новой парадигмы территориального развития регионов России.
"Ярким примером, подтверждающим данный тезис, является Тюменская область, - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Здесь успешно развивается Тюменское агентство креативных индустрий (ТАРКИ), целью которого как раз и является развитие и поддержка творческого бизнеса и креативной инфраструктуры города".
Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, который Агентство стратегических инициатив разработало по поручению президента России.
Региональный стандарт, по словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, – это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 мер, рекомендуемых для формирования региональной системы поддержки креативных индустрий. Среди них – создание опорной организации для развития креативных индустрий и системы подготовки кадров, поддержка экспорта, а также повышение спроса на продукцию, работы и услуги этого сектора экономики.
В Тюменской области создан кластер развития креативных индустрий, в который уже вошли 27 компаний. В настоящее время идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов региона, сообщил губернатор Александр Моор.
"Вся наша работа на этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики, которое было проведено в Тюмени. Мы заинтересованы в полном внедрении регионального стандарта", – подчеркнул Александр Моор.