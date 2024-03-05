Центр фиджитал-спорта станет еще одной точкой притяжения туристов в Тюменскую область

admtyumen.ru admtyumen.ru

Тюменский центр фиджитал-спорта вполне может стать точкой притяжения туристов, которые будут приезжать на соревнования и товарищеские матчи. В этом уверена эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, которая прокомментировала открытие в Тюмени центра фиджитал-спорта. А это, по ее оценке, создаст дополнительные предпосылки для развития сферы спортивного туризма в регионе.

"Открытие в Тюмени центра фиджитал-спорта – это не только появление уникальной спортивной инфраструктуры на стыке классического спорта, киберспорта и цифровых технологий, но и мощный мультипликатор для развития креативных индустрий и появления новых профессий на рынке труда региона, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Для становления фиджитал-спорта потребуются фиджитал-тренеры, судьи, инструкторы, учителя школ с киберспортивным уклоном и многие другие, что существенно расширит перечень вакансий на региональном рынке труда".

Россия первая страна в мире, которая в 2001 году официально признала киберспорт и фиджитал-спорт, а в 2023 году выступила организатором масштабного международного спортивного соревнования "Игры будущего".

Фиджитал-спорт в Тюменской области активно развивается и приобретает все большую популярность. Тюменцы успешно выступили в Казани на "Играх будущего", которые провели по инициативе президента России.

Фиджитал-спорт в Тюменской области активно развивается и приобретает все большую популярность. В настоящее время тюменцы успешно выступают в Казани на "Играх будущего", которые проводятся по инициативе президента России.

Тюменский фиджитал-центр объединяет цифровую зону, где спортсмены смогут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности, и спортивное пространство, где уже оборудованы скейт-парк и памп-трек. Скоро их дополнят игровыми площадками.