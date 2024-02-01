Молодежь Тюменской области примет участие в программе "Время первых"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитание патриотизма в наших детях, любви к малой родине и к своей стране – важнейшее направление работы для органов власти. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал итоги очередного заседания Тюменского регионального Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых".

"Трудно не согласиться со словами губернатора Александр Мора, что патриотическое воспитание детей и молодежи остается приоритетным направлением работы для органов власти, - подчеркнул он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Важно в действительности поддерживать всесторонние инициативы самих ребят, направленные на сохранения традиционных ценностей и духовного развития молодежи".

В 2023 году по итогам грантового конкурса общероссийского "Движения первых" Тюменская область получила более 63 млн рублей. Это, по словам председателя правления движения Марата Закирова, очень хороший результат.

"По количеству грантов регион занял первое место в России. Все запланированные мероприятия проведены на высоком уровне. Уверен, что и в 2024 году эта планка будет взята", – сказал Марат Закиров.

Губернатор Александр Моор, говоря о планах на 2024 год, подчеркнул, что объявленный президентом России Год семьи – отличный повод вовлечь родителей в деятельность "Движения первых". Региональное правительство внимательно рассмотрит инициативы участников движения, касающиеся празднования 80-летнего юбилея Тюменской области.

"Летом "Движение первых" не уходит на каникулы. Тысяча мальчишек и девчонок примут участие в программе "Время первых". Мы продолжим добрую традицию сотрудничества с нашей подшефной территорией – городом Краснодоном и Краснодонским районом", – заявил Александр Моор.