В новом тюменском центре фиджитал-спорта смогут заниматься жители любого возраста

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Доступность фиджитал-спорта для людей любого возраста и уровня физической подготовки является его главным преимуществом. Фиджитал-спорт, по оценке врача-нейрохирурга Евгения Васильева (Чувашская республика) – это не только отличный способ поддерживать физическую форму, но и эффективный инструмент для комплексного развития человека.

"Он помогает улучшить физическое и психологическое здоровье, развить логику, координацию и реакцию, а также повысить уровень концентрации и внимания, - заявил он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", открытие центра фиджитал-спорта в Тюмени. - Поэтому, если вы хотите стать более здоровым, активным и успешным, обязательно посетите центр фиджитал-спорта в Тюмени и откройте для себя новый увлекательный мир спорта и игр!"

Тюменский фиджитал-центр объединяет цифровую зону, где спортсмены смогут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности, и спортивное пространство, где уже оборудованы скейт-парк и памп-трек. Скоро их дополнят игровыми площадками.

"Жизнь не стоит на месте, она меняется. Молодежь все больше увлекается компьютерными играми. Можно сколько угодно ругать их, пытаться ограничивать, но лучше направить в нужное русло. Фиджитал-спорт, в котором насчитывается уже 21 дисциплина, – блестящая идея. Он позволяет тем, кто увлечен компьютерными играми, перейти к активности на свежем воздухе, а любителям классического спорта – овладеть современными информационными технологиями", – отметил губернатор Александр Моор.

Фиджитал-спорт в Тюменской области активно развивается и приобретает все большую популярность. В настоящее время тюменцы успешно выступают в Казани на "Играх будущего", которые проводятся по инициативе президента России.