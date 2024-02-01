В Тюменской области преодолевают санкционные барьеры в спорте

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивные турниры, которые становятся центром притяжения атлетов многих стран вопреки политическим предубеждениям лидеров, действительно создают условия для преодоления искусственных санкционных барьеров.

В этом уверена эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, которая прокомментировала Тюменский фестиваль "Битва на Туре", собравший сильнейших сноубордисты из разных стран, членов сборных команд России и регионов.

"Тюменский турнир "Битва на Туре" - яркий пример реализации идеи спортивной дипломатии, привлекающий спортсменов - сноубордистов из разных стран, - утверждает Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Спортивные соревнования как очень зрелищные мероприятия, согласно результатам социологических опросов, наиболее сильно влияют на выстраивание положительного образа страны. Уверена, что российский спорт наряду с культурой и искусством будут способствовать значительному улучшению международных отношений и выстраиванию многополярного, более справедливого мироустройства".

Тюменский фестиваль "Битва на Туре" – это, по словам губернатора Александра Моора, всегда очень красивый и атмосферный зимний экстрим. "Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество", – подчеркнул глава региона.