В Тюменской области преодолевают санкционные барьеры в спорте
Спортивные турниры, которые становятся центром притяжения атлетов многих стран вопреки политическим предубеждениям лидеров, действительно создают условия для преодоления искусственных санкционных барьеров.
В этом уверена эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, которая прокомментировала Тюменский фестиваль "Битва на Туре", собравший сильнейших сноубордисты из разных стран, членов сборных команд России и регионов.
"Тюменский турнир "Битва на Туре" - яркий пример реализации идеи спортивной дипломатии, привлекающий спортсменов - сноубордистов из разных стран, - утверждает Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Спортивные соревнования как очень зрелищные мероприятия, согласно результатам социологических опросов, наиболее сильно влияют на выстраивание положительного образа страны. Уверена, что российский спорт наряду с культурой и искусством будут способствовать значительному улучшению международных отношений и выстраиванию многополярного, более справедливого мироустройства".
Тюменский фестиваль "Битва на Туре" – это, по словам губернатора Александра Моора, всегда очень красивый и атмосферный зимний экстрим. "Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество", – подчеркнул глава региона.