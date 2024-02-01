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В Тюменской области преодолевают санкционные барьеры в спорте

Общество, 08:34 29 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивные турниры, которые становятся центром притяжения атлетов многих стран вопреки политическим предубеждениям лидеров, действительно создают условия для преодоления искусственных санкционных барьеров.

В этом уверена эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская, которая прокомментировала Тюменский фестиваль "Битва на Туре", собравший сильнейших сноубордисты из разных стран, членов сборных команд России и регионов.

"Тюменский турнир "Битва на Туре" - яркий пример реализации идеи спортивной дипломатии, привлекающий спортсменов - сноубордистов из разных стран, - утверждает Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Спортивные соревнования как очень зрелищные мероприятия, согласно результатам социологических опросов, наиболее сильно влияют на выстраивание положительного образа страны. Уверена, что российский спорт наряду с культурой и искусством будут способствовать значительному улучшению международных отношений и выстраиванию многополярного, более справедливого мироустройства".

Тюменский фестиваль "Битва на Туре" – это, по словам губернатора Александра Моора, всегда очень красивый и атмосферный зимний экстрим. "Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество", – подчеркнул глава региона.

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# Александр Моор , Битва на Туре

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