Путин: Россия становится более самодостаточной и уверенной в себе

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Базовые ценностные установки народа и правящей элиты впервые за многие десятилетия начали сближаться. Этот процесс резко активизировал рост национального самосознания, гордости за свою страну, готовности бороться за ее будущее. Это отметил старший научный сотрудник института политической психологии Александр Прудник (Нижегородская область), комментируя выступление президента России Владимира Путина на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Три фундаментальные позиции, которые указал в своем выступлении президент, определяют происходящее качественное изменение страны: рост самодостаточности, повышение уровня суверенности, рост уверенности в себе, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Все эти изменения происходят в условиях и вследствие смены мировоззренческой парадигмы элиты страны".

Российская экономика, по словам президента, выдержала испытания, продемонстрировала устойчивость. Теперь же она переходит в стадию роста. Причем, сопряженного именно со структурными изменениями.

"Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!" - заявил глава государства.

Также Путин отметил, что самый лучший способ решения всех проблем, особенно в области трудовых отношений и дефицита рабочих рук — повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране.