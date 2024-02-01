Тюменская область готовит для сборной команды страны элитных спортсменов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сочетание спорта и красоты в Тюменской области настолько велико, что становится очевидным факт зарождения здесь, по- настоящему "элитной команды спортсменов". Об этом заявил общественный деятель Юрий Ратуш (Смоленская область), прокомментировавший итоги рабочей поездки в наш регион заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова.

"Тюмень - одно из красивейших мест на востоке России, а спорт во все времена был показателем красоты, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Центр "Жемчужина Сибири" является одним из лучших спортивных комплексов Тюмени. Проведение здесь лыжных гонок в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших подтверждает факт любви и стремления региона к спорту".

Тюмень, по словам заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова, готовит для сборной команды страны элитных спортсменов высокого уровня и класса.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором Алексей Морозов побывал в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходили соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших.

"Жемчужина Сибири" – объект мирового уровня с широкими возможностями для тренировок проведения соревнований, - заявил замглавы Минспорта. - Тюменская область перевыполняет самый главный показатель – количество людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2024 году он установлен на уровне 55%, Тюменская область уже достигла 61%".