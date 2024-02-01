В Тюменской области внедряют новые подходы к работе библиотек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Внедрение новых технологий, методов и подходов к работе библиотек с целью улучшения их эффективности соответствует современным требованиям и потребностям пользователей. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя открытие в Тюмени детской библиотеку им. Константина Лагунова после капитального ремонта.

Новое обновленное пространство библиотеки оснащено современным оборудованием, которое, по оценке эксперта, позволяет использовать передовые информационные технологии.

"Теперь у читателей есть доступ к Национальной электронной детской библиотеке, а также возможность читать 4D-книги и развивать творческие навыки на графических планшетах, - отметил он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Библиотека также предлагает детям участие в мастер-классах и запись подкастов в студии".

В фонде библиотеки, по данным на начало 2024 года, 153 тыс. 444 экземпляра книг, что на 2 тыс. 340 экземпляров больше, чем было в 2022 году. Зарегистрировано более 1,3 тыс. читателей. Мероприятия библиотеки в 2023 году посетили свыше 129 тыс. человек.

Губернатор Александр Моор оставил первую запись в электронной книге почетных посетителей библиотеки. "Новых открытий!" – пожелал юным читателям глава региона. "С каждым годом таких современных площадок в Тюменской области становится больше. За последние пять лет только в рамках нацпроекта "Культура" в регионе создано 13 библиотек нового поколения. И эту работу мы продолжим", – сообщил губернатор.