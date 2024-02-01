Эксперт оценил тюменский региональный конкурс на получение грантовой поддержки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Культурное наследие стоит наравне с остальными ценностями, которые мы должны передавать последующим поколениям как память о корнях и становлении нашего народа. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал Тюменский региональный профессиональный конкурс на получение грантовой поддержки.

"Национальный проект "Культура" дает равные возможности для реализации как индивидуальных творческих талантов и целей, так и целых сложившихся творческих коллективов, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Интерес в реализации и получении грантовой поддержки в области культуры высок, и об этом говорят цифры и заявки, которые поступают от активных и целеустремленных граждан".

На участие в конкурсе сельские учреждения и работники культуры региона подали 121 заявку. В этом году интерес к нему возрос. Для сравнения: в 2022 году было подано 85 заявок, а в 2021 году – 65.

Эксперты оценят конкурсантов по нескольким критериям. Среди них – художественный уровень культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях, активность в медиа. По итогам конкурса 14 сельских учреждений культуры получат вознаграждение по 516 тысяч рублей, 15 работников – по 50 тысяч. Победителей назовут в конце марта, в День работника культуры.