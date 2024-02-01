  • 16 февраля 202416.02.2024пятница
  • USD91,8237
    EUR98,4099
  • В Тюмени -24..-26 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Эксперт оценил тюменский региональный конкурс на получение грантовой поддержки

Общество, 08:42 16 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Культурное наследие стоит наравне с остальными ценностями, которые мы должны передавать последующим поколениям как память о корнях и становлении нашего народа. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал Тюменский региональный профессиональный конкурс на получение грантовой поддержки.

"Национальный проект "Культура" дает равные возможности для реализации как индивидуальных творческих талантов и целей, так и целых сложившихся творческих коллективов, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Интерес в реализации и получении грантовой поддержки в области культуры высок, и об этом говорят цифры и заявки, которые поступают от активных и целеустремленных граждан".

На участие в конкурсе сельские учреждения и работники культуры региона подали 121 заявку. В этом году интерес к нему возрос. Для сравнения: в 2022 году было подано 85 заявок, а в 2021 году – 65.

Эксперты оценят конкурсантов по нескольким критериям. Среди них – художественный уровень культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях, активность в медиа. По итогам конкурса 14 сельских учреждений культуры получат вознаграждение по 516 тысяч рублей, 15 работников – по 50 тысяч. Победителей назовут в конце марта, в День работника культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# грант , культура

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:55 16.02.2024Изделия тобольских косторезов представят на выставке "Ладья. Весенняя фантазия–2024" в Москве
08:42 16.02.2024Эксперт оценил тюменский региональный конкурс на получение грантовой поддержки
08:14 16.02.2024О Тюмени в контексте мировой практики графического дизайна расскажет Екатерина Быкова
21:34 15.02.2024Выставка "Россия" на ВДНХ продолжит работу до Дня семьи