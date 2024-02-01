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Эксперт назвал основные точки экономического роста на Ямале

Общество, 12:58 14 февраля 2024

yanao.ru

Все точки экономического роста на Ямале в конечном итоге нацелены на главное – на повышение качества жизни и благосостояния северян. Это отметил заместитель директора ситуационного центра Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Ширыкалов, который прокомментировал приоритеты социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, обозначенные Владимиром Путиным на совещании по экономическим вопросам.

Безусловно, основой экономики Ямала, по оценке Александра Ширыкалова, остается газодобыча, но она способствует и развитию смежных отраслей. "Такие мегапроекты, как Северный широтный ход и Севморпуть, захватывающие автономный округ, лежат в основе движения России вперед в Арктике, - подчеркнул он. - Перспективным необходимо назвать строительство инфраструктурных объектов на основе концессий. Эта формула хорошо себя зарекомендовала на Ямале. Построен мост через реку Пур, запущен современнейший в Арктике аэропорт в Новом Уренгое, занявший первое место в номинации "Лучший аэропорт года" с пропускной способностью от одного до двух миллионов пассажиров".

Прогрессирует на Ямале и сельское хозяйство, развиваются производства по переработке продукции оленеводства и рыболовства. В 2023 году оленеводы побили все рекорды предыдущих лет по поставкам деликатесного мяса северного оленя. Сельхозкооператив "Приобье" из Салехарда стал победителем международного конкурса "Лучший продукт-2024".

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил о подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. По словам главы государства, этот документ охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов.

"При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", - подчеркнул президент.

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# Владимир Путин , Северный широтный ход

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