Двое бойцов СВО из Тюменской области награждены медалями "За спасение погибавших"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое участников СВО из Тюменской области награждены медалями "За спасение погибавших", сообщает информационный центр правительства региона.

Санитар медпункта из города Ялуторовска спас на передовой жизни четырем бойцам, одного из которых эвакуировал с минного поля.

Санитарный инструктор медпункта из Тюмени в зоне СВО спас жизни четырем военнослужащим, одного из них эвакуировал с минного поля.