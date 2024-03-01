  • 12 марта 202412.03.2024вторник
  • USD90,6252
    EUR99,1317
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В международном конкурсе с национальными костюмами участвуют жители Тобольского района

Общество, 15:21 12 марта 2024

пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Семья Янишевых из Тобольского района участвует в международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах". Альберт и Гульния из деревни Нижние Аремзяны снялись со своей внучкой Латифой Абайдулиной.

Они также планируют подать заявку в номинацию "Колыбельная песня на родном языке", сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Одна из целей международного фотоконкурса — сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление внутрисемейных и межпоколенческих отношений, формирование семейных традиций. Подать заявку можно на сайте. Прием — до 1 сентября 2024 года. Результаты станут известны до 25 сентября текущего года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# семьи , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 12.03.2024Тюмень занимает 12 место в рейтинге конкурса "Город России"
16:16 12.03.2024Тюменцы на реализацию десяти проектов получат 20 млн рублей
16:15 12.03.2024Лариса Невидайло: Тюмень должна стать гастрономической столицей России
16:05 12.03.2024Иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи познакомят с Уралом