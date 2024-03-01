В международном конкурсе с национальными костюмами участвуют жители Тобольского района

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Семья Янишевых из Тобольского района участвует в международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах". Альберт и Гульния из деревни Нижние Аремзяны снялись со своей внучкой Латифой Абайдулиной.

Они также планируют подать заявку в номинацию "Колыбельная песня на родном языке", сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Одна из целей международного фотоконкурса — сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление внутрисемейных и межпоколенческих отношений, формирование семейных традиций. Подать заявку можно на сайте. Прием — до 1 сентября 2024 года. Результаты станут известны до 25 сентября текущего года.