Московский театр представит в Тюмени спектакль "Колыбельная для Маяковского"

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Компания "ЯТЕАТР" из Москвы представит на сцене молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) два пластических спектакля "Колыбельная для Маяковского" и "Аррр..." 15 и 16 марта. Тюменцы также смогут познакомиться с артистами, обсудить увиденное и поучаствовать в автограф-сессии, сообщает "Космос".

Суть постановки "Колыбельная для Маяковского" в том, поясняют организаторы, что для общества всеми известный поэт — сильный, громкий, смелый, решительный. А для любовницы – маленький мальчик с охапкой сомнений и страхов. Весь из себя великолепный он жил в семье третьим: муж, жена (его любовница) и он. Его крайне полярное отношение к власти, к жизни привело к гениальным стихам. И к самоубийству. Творчество Маяковского стремительно, подобно маршу, а жизнь наполнена длинными размышлениями и переживаниями. Авторы постановки – Виктория Янчевская и Александр Исаков - исследуют эмоциональное состояние поэта через язык тела.

Название спектакля "Аррр..." связано со звериным началом внутри мужчины. Это попытка рефлексии внутригендерной (само)идентификации. Что навязано обществом, а что дано природой? Можно ли чувствовать или надо закрываться? Страх, сила, агрессия, власть — категории эмоционально сильно заряженные. Можно ли этим понятиям противопоставить что-то равноценное? Иронию, чувственность, размышление, игривость? Постановка — поиск неочевидных выходов из сложившихся стереотипов. Режиссёр спектакля – Павел Глухов.

Купить билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.