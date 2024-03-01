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920 цифровых камер будут наблюдать за выборами в Тюменской области

Общество, 13:20 13 марта 2024

Ростелеком | Фото: Ростелеком

920 цифровых камер будут наблюдать за ходом голосования в Тюменской области с 15 по 17 марта. "Ростелеком" полностью подготовил систему видеонаблюдения на предстоящих выборах.

Камеры установлены в помещениях 460 участковых избирательных комиссий во всех муниципалитетах области. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и служебный портал.

В помещениях участковых избирательных комиссий установлены по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания.

В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.

Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Видеотрансляция будет организована в центре общественного наблюдения и пройдет в онлайн-режиме с 7 часов утра 15 марта и до окончания работы всех участков.

Также в дни голосования связисты будут работать в особом режиме, уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций.

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# камеры видеонаблюдения

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