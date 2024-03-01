Региональные и федеральные гранты играют ключевую роль в развитии культуры Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гранты президентского фонда культурных инициатив позволяют не только поддержать многообещающие идеи и проекты молодежи, но и способствуют созданию благоприятной среды для развития культурной сферы.

В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал доклад директора департамента культуры Елена Майер на заседании президиума правительства Тюменской области.

Региональные и федеральные гранты, по его мнению, играют ключевую роль в развитии культуры и творческих проектов в Тюменской области. "Гранты открывают перед молодыми талантливыми людьми и опытными профессионалами широкие возможности для реализации своих идей и творческих проектов, - подчеркнул Борис Корсунский, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Они стимулируют развитие культурного предпринимательства и способствуют расширению культурного пространства региона. Благодаря грантам многие тюменцы имеют возможность не только проявить свой талант, но и реализовать свои амбициозные планы в области культуры, досуга и креативных индустрий".

За последние три года победителями грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив стали 136 тюменских команд, которые привлекли в регион в общей сложности 155 млн рублей.

Региональные и федеральные гранты дают хорошие возможности для развития культуры, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Среди наших земляков много по-настоящему талантливых и инициативных людей. Вовремя поддержать их на нелегком творческом пути, помочь реализовать свой потенциал – важное для государства дело", – подчеркнул глава региона.