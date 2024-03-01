Грузоподъемность переправы через Иртыш в Увате уменьшат до 15 тонн

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

С 40 до 15 тонн уменьшат грузоподъемность переправы через Иртыш в Увате с 16 марта. Из-за погодных условий прочность льда снижается, сообщает администрация Уватского района.

Во избежание несчастных случаев при движении через ледовую переправу необходимо выполнять требования информационных знаков. Следует отстегнуть ремни безопасности, разблокировать двери. Выезжать на лед стоит медленно, без рывков. На переправе запрещено останавливаться и разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их топливом.