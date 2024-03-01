Более 4 км дорог построят в заречной части Тюмени в 2024 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Шесть дорожных объектов в капитальном исполнении возведут в новых жилых микрорайонах Тюмени в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по программе "Стимул". Протяженность планируемых к строительству дорог составит 4,13 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы пройдут в границах улиц Мельникайте – Алебашевской – Дружбы – реки Туры. Асфальтобетонное покрытие появится на улицах Николая Кузнецова, Ивана Чистякова, Пожарных и Спасателей, Братьев Бондаревых на участке от ул. Ивана Чистякова до ул. Пожарных и Спасателей. Продолжится строительство дорог на участке от ул. Тимофея Кармацкого до ул. Береговой, а также на маршруте от ул. Николая Кузнецова до ул. Братьев Бондаревых.

На этих объектах выполнят переустройство инженерных коммуникаций, устройство системы ливневой канализации, пешеходных тротуаров, велодорожек, наружного освещения, парковочных мест, автобусных остановок и обустройство средствами организации дорожного движения. Завершить работы планируется к середине ноября.

Отметим, в 2023 году в границах улиц Мельникайте – Алебашевской – Дружбы – реки Туры было построено несколько дорожных объектов. Автомобильное движение открылось по улице Тимофея Кармацкого, а также по улицам Евгения Войнова, Пожарных и Спасателей (на участке от улицы Тимофея Кармацкого до реки Тура), Братьев Бондаревых (на участке от улицы Евгения Войнова до улицы Ивана Чистякова). Общая протяженность объектов составила 3,86 км.