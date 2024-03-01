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Тюменцы участвуют в выборах президента РФ семьями

Общество, 09:29 15 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семья Бочаговых – Айзевых, всего шесть человек, в числе первых пришла на избирательный участок № 2112 по ул. Рижской в Тюмени для участия в выборах президента РФ 15 марта. Для трех поколений голосование – это традиция. Право опустить бюллетень в КОИБ получили младшие Кира и Ваня.

"Мы все вместе ходим на выборы, это моя мама, я с младшим сыном и три внука. Младшие опаздывают в детсад, но по традиции всегда идут сначала с нами на выборы, а потом уже в детский сад. Приходите все на выборы", - призвала Татьяна Бочагова.

ИА "Тюменская линия"

Анна, Евгений Конюшины и их 7-летняя Вероника пришли на выборы президента до открытия участка. Анна спешит на работу, она повар в детском садике. Евгений рассказал, что решение о совместном походе на участок приняли на семейном совете.

"Нужно было выразить гражданскую позицию. Дочь проявила интерес к процессу голосования. Дети должны с малых лет участвовать в жизни общества. Равнодушию нет места в этом вопросе", - считает глава семьи.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец Никита Ульянов пришел на выборы с дочкой Таисией. С утра есть некоторые дела, говорит он, но перед этим заехали на участок.

"Первым делом проголосовали. Если ты желаешь, чтобы тебя услышали, то нужно высказаться. Игнорировать выборы нельзя, только так нас могут услышать", - уверен Никита.

Молодые супруги Владимир и Валерия в числе первых пришли на избирательный участок, потому что предпочитают не оставаться в стороне.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Об этих выборах много говорят и говорят разное, поэтому пришли, сделать все возможное, чтобы проявить гражданскую позицию. И это дело не стоит откладывать напоследок. На выходные много планов", - поделились молодожены.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Очередь из желающих воспользоваться конституционным правом, поучаствовать в избирательном процессе с утра пораньше проявили тюменцы разного возраста и профессий. Председатель УИК № 2112 по ул. Рижской Татьяна Хомлева по опыту прошлых выборов подчеркивает постоянную активность избирателей.

"Наши избиратели активные всегда, более 50 процентов показывают явку. Но сейчас президентские выборы, ожидаем явку 70-80 процентов не менее. В списках у нас 1969 человек. Многие прикрепились к участку, в том числе, проживающие северяне, студенты и по работе", - сказала она.

Выборы президента РФ проходят три дня, участки для голосования работают до 20 часов 17 марта.

Анжела Лебедева

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# выборы президента РФ , голосование

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