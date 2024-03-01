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Тюменская книга "Счастье быть здоровым" отмечена на международной выставке

Общество, 13:19 16 марта 2024

www.tyumsmu.ru

Диплом лауреата и медаль Международной выставки презентаций научной, учебно-методической литературы в Москве получила книга "Счастье быть здоровым" активистов региональной общественной организации "Ассоциация выпускников Тюменского медицинского университета", врачей Станислава Муравьева и Галины Макаровой, сообщает вуз.

Издание - руководство по оздоровлению организма, с ним можно познакомиться в университетской библиотеке. Авторы делятся историями своих пациентов и коллег с подробной инструкцией о том, как вернуть утраченное здоровье. Они подробно описывают правила ЗОЖ, включающие рекомендации по режиму труда и отдыха, питьевому режиму, питанию, физической активности. Все это является подготовительным периодом к важной составляющей здорового образа жизни – разгрузочно-диетической терапии.

Ранее авторы опубликовали несколько книг, посвященных здоровому образу жизни и немедикаментозным методам профилактики и лечения. Они были отмечены на всероссийских и международных выставках.

Готовится к выходу новая книга Станислава Муравьева "Лечебное голодание как инструмент оздоровления нации". Ее презентация состоится в июне 2024 года.

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