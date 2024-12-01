Виктория Сливко и Альбина Молдажанова – лучшие спортсмены Тюменской области по олимпийским видам

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Виктория Сливко (биатлон) и Альбина Молдажанова (бокс) – лучшие спортсмены Тюменской области по олимпийским видам в 2024 году. Итоги подвели на конкурсе "Спортивная элита" 18 декабря.

Пост о событии в своем Telegram-канале оставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заслуженные награды получили также тренеры, лучшие спортсмены по неолимпийским видам спорта, спортсмены с ограниченными физическими возможностями и молодые атлеты, подающие надежды.

Отметили и достижения педагогов в области физической культуры, спортивных команд и федераций, трудовых коллективов и негосударственных организаций.

“Поблагодарил спортсменов и их наставников за эмоции, которые они нам дарят”, – заключил глава региона.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора