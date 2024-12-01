Акции дорожной безопасности на зимних трассах проходят в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Акции дорожной безопасности на зимних трассах проходят в Тюменской области. На федеральных и региональных автодорогах сотрудники Госавтоинспекции организовали разъяснительную работу с автомобилистами.

Водителям рекомендуют придерживаться "зимнего" режима вождения – избегать резких маневров, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 19-м км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе автоинспекторы провели разъяснительную работу с водителями и пассажирами.

Начальник отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгений Хмелев проинформировал участников движения, что превышение скорости является наиболее частой причиной дорожных аварий на региональных и федеральных автодорогах, особенно в зимой, когда проезжая часть может быть скользкой. Он призвал водителей к соблюдению требований дорожных знаков и разметки, рекомендовал корректировать стиль вождения, с учетом погодных условий и быть предельно внимательными на дороге, особенно в период обильных снегопадов.

На автодороге Тюмень – Нижняя Тавда в 2024 году зафиксирован рост ДТП – в дорожных авариях погибли три человека, травмированы 25.

На 303-м км федеральной автодороги Тюмень–Омск в Ишимском районе сотрудники Госавтоинспекции, главный специалист отдела образования администрации Ишимского муниципального района Екатерина Никонова и представители автошколы призвали водителей к соблюдению ПДД и вручили им памятки.

Руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов записал обращение к участникам дорожного движения.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области