Партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Очередную партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Тюмени 18 декабря.

В парке Пограничников прошел митинг, где чествовали волонтеров и общественные организации, а также всех, кто присоединился к этой важной работе.

“На передовую отправляются строительные материалы, теплые вещи, генераторы и печки, маскировочные сети и отремонтированные машины, готовые к выполнению оперативных задач”, – написал в Telegram-канале глава Тюмени Максим Афанасьев.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Особые слова благодарности мэр выразил водителям гуманитарных конвоев, которые доставляют грузы на территорию СВО. Каждая из машин — это наш вклад в общую победу, подчеркнул он.