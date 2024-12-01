Расследование дела по фактам пожаров в тюменском доме – на контроле прокуратуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расследование уголовного дела, возбужденного по фактам пожаров в многоквартирном доме в Тюмени, взяла на контроль прокуратура Тюменской области.

Как сообщает надзорный орган, 17 и 18 декабря произошло возгорание проводки в электрощитах в трех подъездах многоквартирного дома по ул. Первооткрывателей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ “Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога”.