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Расследование дела по фактам пожаров в тюменском доме – на контроле прокуратуры

Происшествия, 20:40 18 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расследование уголовного дела, возбужденного по фактам пожаров в многоквартирном доме в Тюмени, взяла на контроль прокуратура Тюменской области.

Как сообщает надзорный орган, 17 и 18 декабря произошло возгорание проводки в электрощитах в трех подъездах многоквартирного дома по ул. Первооткрывателей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ “Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога”.

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# прокуратура Тюменской области , уголовное дело

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