Специальная библиотека для слепых приняла участие в форуме-выставке #возМОЖНОсти в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Филиал Тюменской областной научной библиотеки презентовал экспозицию "Специальная библиотека: доступные форматы" на форуме-выставке #возМОЖНОсти 18 декабря.

Посетителям представили разные виды изданий для восприятия лиц с глубокими нарушениями зрения, технические средства реабилитации для прослушивания цифровых "говорящих" книг в формате LKF.

На интерактивной площадке "Читаем. Думаем. Фантазируем" дети познакомились с тактильной книгой "Музыкант", выполнили задания по страницам издания и стали участниками настольных игр, которые адаптированы для людей с проблемами зрения.

Напомним, VI региональный форум-выставка #возМОЖНОсти состоялся 18 декабря в Легкоатлетическом манеже.