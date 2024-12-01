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Специальная библиотека для слепых приняла участие в форуме-выставке #возМОЖНОсти в Тюмени

Общество, 18:57 18 декабря 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Филиал Тюменской областной научной библиотеки презентовал экспозицию "Специальная библиотека: доступные форматы" на форуме-выставке #возМОЖНОсти 18 декабря.

Посетителям представили разные виды изданий для восприятия лиц с глубокими нарушениями зрения, технические средства реабилитации для прослушивания цифровых "говорящих" книг в формате LKF.

На интерактивной площадке "Читаем. Думаем. Фантазируем" дети познакомились с тактильной книгой "Музыкант", выполнили задания по страницам издания и стали участниками настольных игр, которые адаптированы для людей с проблемами зрения.

Напомним, VI региональный форум-выставка #возМОЖНОсти состоялся 18 декабря в Легкоатлетическом манеже.

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# библиотека , выставка

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