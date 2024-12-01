Губернатор Тюменской области вручил награды победителям конкурса "Спортивная элита – 2024"

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Награды 17 победителям и 65 лауреатам регионального конкурса "Спортивная элита – 2024" вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Чествование лучших спортсменов прошло во дворце творчества и спорта "Пионер" Тюмени 18 декабря.

"Подводя итоги спортивного 2024 года, я благодарю всех спортсменов, тренеров, спортивные коллективы, клубы. В Тюменской области мы будем продолжать работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Особое внимание будем уделять развитию адаптивного спорта и реабилитации наших ребят, которые возвращаются со специальной военной операции", – подчеркнул глава региона.

Он также выразил уверенность, что в скором времени спортсмены вернутся на международную арену.

В числе награжденных – тренеры чемпионов. Александр Моор вручил диплом победителя номинации "Лучший тренер зимних видов спорта" заслуженному тренеру России по биатлону Максиму Кугаевскому, который является тренером известной биатлонистки Виктории Сливко.

Как подчеркнул главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, конкурс является важным событием в жизни региона. "Задача органов власти – поддерживать массовый и детский спорт, чтобы из ребятишек рождались звезды, которые будут прославлять Тюменский спорт и Россию", – произнес Дмитрий Кузьменко и вручил награды пяти региональным спортивным федерациям.

Герой России Рустам Сайфуллин отметил особую значимость патриотизма в развитии спортивного сообщества. Привел пример из истории, когда в годы Великой Отечественной войны были сформированы роты и отряды из спортсменов. Он также предложил каждое соревнование открывать гимном России. Особое внимание Герой России акцентировал на том, чтобы брали инициативу на местах и привлекали к занятиям спортом ветеранов СВО. Так они будут возвращаться к мирной жизни, как делают их сослуживцы, которые участвуют в соревнованиях на Кубок СВО.

"Провели шесть Кубков по всей России. Финал состоялся в "Сириусе". Участвовала и команда Тюменской области. Смотришь на этих ребят, когда они соревнуются и понимаешь, что в эти моменты они забывают о ранах", – сказал Герой России.

Он вручил награды победителям не Олимпийских видов спорта. В их числе и мастер по городошному спорту спорткомплекса "Юность" пос. Винзили Дарья Круглякова. Девушка занимается уже восьмой год за это время достигла значимых результатов. А началось все с интереса.

"Шла мимо тренирующихся, решила попробовать и увлеклась. Зацепило то, что это исконно русский спорт и очень необычный. Я стала мастером спорта России, в прошлом году выиграла чемпионат Европы в командном первенстве, а в текущем - попала на чемпионат мира и показала очень достойные результаты. Стала трехкратным бронзовым призером. Увлекла городошным спортом своих подруг", - рассказала спортсменка корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Победителем в номинации "Олимпийская надежда" стала титулованная Евгения Лысенко. Воспитанница "ЦСП" занимается скалолазанием, устанавливает и бьёт личные рекорды. В ее копилке побед – второе место на чемпионате России и молодежный рекорд.

"Олимпийская Надежда, потому что взяла серебро на чемпионате России по скалолазанию среди взрослых в этом году. Главная задача сейчас – стабильно улучшать время и хорошо выступать. У меня рекорд – 15 метров за 7,57", – поделилась скалолазка.

Отметим, по традиции лучших назвали в 18 номинациях областного конкурса. Это спортсмены, тренеры, работники физической культуры, спортивные федерации, муниципальные образования и все те, кто внесли значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе в 2024 году.

Оксана Корнеенкова