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На ледовой переправе в селе Уват Тюменской области увеличили грузоподъемность

Общество, 23:01 18 декабря 2024

из Telegram-канала ГУС Тюменской области | Фото: из Telegram-канала ГУС Тюменской области

Грузоподъемность увеличили на ледовой переправе через реку Иртыш в с. Уват Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

С 18 декабря по ледовой переправе через р. Иртыш в с. Уват смогут проехать транспортные средства общей массой до 5 тонн. Толщина льда достигает 60 см.

Ледовая переправа открыта с 6 декабря. Допускалось движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовой переправы рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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# ледовая переправа , Уват

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