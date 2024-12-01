На ледовой переправе в селе Уват Тюменской области увеличили грузоподъемность
Общество, 23:01 18 декабря 2024
| Фото: из Telegram-канала ГУС Тюменской области
Грузоподъемность увеличили на ледовой переправе через реку Иртыш в с. Уват Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.
С 18 декабря по ледовой переправе через р. Иртыш в с. Уват смогут проехать транспортные средства общей массой до 5 тонн. Толщина льда достигает 60 см.
Ледовая переправа открыта с 6 декабря. Допускалось движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовой переправы рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.