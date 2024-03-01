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Игорь Халин: серьезных нарушений на выборах в Тюменской области не выявлено

Политика, 22:00 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборы президента России в Тюменской области проходят штатно, без серьезных нарушений. На избирательных участках созданы все условия, предусматривающие общественную, противопожарную и антитеррористическую безопасность во время голосования.

Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Игорь Халин на брифинге 16 марта.

"Что касается происшествия в Тобольске, то действительно сегодня в одной из гимназий гражданин использовал петарду. Происшествие было зафиксировано. Но сработала петарда в фойе, а не на избирательном участке. При этом процесс голосования не прерывался. На бюллетенях и оборудовании это никак не сказалось. Виновного задержали на месте, сейчас с ним работают правоохранительные органы и решается вопрос о его ответственности, вплоть до уголовной", - отметил Игорь Халин.

Что касается голосования на дому, то за два дня проголосовало около 5,95 %, это 70 тыс.190 человек. Всего же в регионе явка составила 68,92%, или 805 тысяч 236 избирателей. В лидерах по области Ишимский район (82,98%), Ишим (82,90%), Голышмановский городской округ (82,67%) и Омутинский район (82,17%).

"Самостоятельно на избирательный участок пришел Александр Андреевич Олько. Ему уже исполнилось 102 года. А в Центральном административном округе Тюмени свое 90-летие отпраздновала Евдокия Логинова", — сказал Игорь Халин.

Он также добавил, что в 2018 году на выборах президента России итоговая явка по региону составила 78,93%.

17 марта по состоится третий, завершающий, день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Виктория Макарова

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# выборы , Игорь Халин

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