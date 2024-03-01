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Молодые мамы голосуют в перинатальном центре Тюмени

Общество, 16:59 16 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Женщины в перинатальном центре Тюмени голосуют прямо в палатах, не отходя от малышей. В медучреждении развернулся временный избирательный участок.

Как рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Михаил Валицкий, мамы, как правило, относятся к очень добросовестным избирателям и голосуют довольно активно.

Он добавил также, что однажды женщина начала рожать сразу после того, как написала заявление на голосование. Члены избирательной комиссии ждали полтора часа. Проголосовала мама уже с ребенком на руках.

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# выборы

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