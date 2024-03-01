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Игорь Халин поблагодарил тюменцев за активность на выборах

Общество, 17:12 16 марта 2024

Далее в сюжете Жители Тюмени активно голосуют на выборах президента России

Активность на участках и позитивный настрой земляков в дни выборов президента Российской Федерации отметил глава областного Избиркома Игорь Халин.

"Я уже не раз повторял - нам нужен и важен голос каждого из вас, ведь от того, кого мы выбираем сегодня, зависит наше будущее уже завтра!", - добавил он.

Он подчеркнул также, что голосовать идёт молодёжь, люди идут семьями и детьми. Тюменцы фотографируются на избирательных участках и удовольствием отвечают на вопросы викторины.

Руководитель областной Избирательной комисси поблагодарил тюменцев и гости нашего региона за участие в выборах главы государства.

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# выборы , Игорь Халин

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