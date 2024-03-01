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Жители Тюмени активно голосуют на выборах президента России

Общество, 17:32 16 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жительница мкр-на Войновка 61-летняя Галина Бастрикова приняла участие в голосовании на выборах президента России. Пенсионерка всегда участвует в городских мероприятиях и проявляет свою гражданскую позицию.

"Люди должны голосовать за будущее России, чтобы был мир и граждане хорошо жили. Если не мы, то кто пойдет решать будущее страны", - рассказала Галина Бастрикова корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

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Напомним, 16 марта граждан ждут на избирательных участках до 20 часов, в третий день голосования 17 марта - с 8 до 20 часов. Всего в Тюменской области в списки избирателей включены 1 млн 177 тыс. 628 человек. Явка избирателей на выборы в регионе составила 58,5% на 15 часов 16 марта.

Юлия Божок

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