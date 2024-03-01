На первые в жизни выборы жительница Тобольского района пришла в свой день рождения
Общество, 17:50 16 марта 2024
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Жительница с. Верхние Аремзяны Тобольского района Диана Зиновьева пришла на избирательный участок в день своего 18-летия.
Впервые проголосовать на выборах президента Российской Федерации девушка в свой день рождения отправилась с папой.
Девушку поздравили сотрудники участка и вручили ей диплом молодого избирателя.