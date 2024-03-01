Наблюдатели отмечают активность жителей Тюменской области на выборах

| Фото: инофрмационный центр правительства Тюменской области | Фото: инофрмационный центр правительства Тюменской области

С момента открытия избирательных участков и до закрытия всех участковых комиссий 15 марта осуществляли свою социальную миссию общественные наблюдатели.

Об этом, подводя итоги первого дня выборов президента Российской Федерации, рассказал руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

"Опытные наблюдатели - это наши сограждане, изъявившие желание реализовать свое право общественного контроля, пристально следящие за неукоснительным соблюдением законности избирательного процесса", - напомнил он.

Помимо работы наблюдателей в комиссиях юга области, контроль осуществляется и в Центре общественного наблюдения, куда поступает сигнал с территорий, где проживают 70 % избирателей региона.

"Второй день наши наблюдатели отмечают активность жителей Тюменской области в изъявлении своей гражданской позиции, наши земляки приходят голосовать семьями", - рассказал Артур Юрьев.

Николай Ступников