  • 16 марта 202416.03.2024суббота
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Наблюдатели отмечают активность жителей Тюменской области на выборах

Общество, 18:14 16 марта 2024

инофрмационный центр правительства Тюменской области | Фото: инофрмационный центр правительства Тюменской области

С момента открытия избирательных участков и до закрытия всех участковых комиссий 15 марта осуществляли свою социальную миссию общественные наблюдатели.

Об этом, подводя итоги первого дня выборов президента Российской Федерации, рассказал руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

"Опытные наблюдатели - это наши сограждане, изъявившие желание реализовать свое право общественного контроля, пристально следящие за неукоснительным соблюдением законности избирательного процесса", - напомнил он.

Помимо работы наблюдателей в комиссиях юга области, контроль осуществляется и в Центре общественного наблюдения, куда поступает сигнал с территорий, где проживают 70 % избирателей региона.

"Второй день наши наблюдатели отмечают активность жителей Тюменской области в изъявлении своей гражданской позиции, наши земляки приходят голосовать семьями", - рассказал Артур Юрьев.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы , общественные наблюдатели

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 16.03.2024Наблюдатели отмечают активность жителей Тюменской области на выборах
18:10 16.03.2024Бытовую технику и турпакеты - такие подарки получают участники викторины "Люби свой край" в Тюмени
17:50 16.03.2024На первые в жизни выборы жительница Тобольского района пришла в свой день рождения
17:44 16.03.2024Гречишные блины пользуются наибольшей популярностью у тюменцев