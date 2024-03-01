Общественный наблюдатель: по камерам мы даже видим, с каким настроением приходят люди на выборы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Явка на выборах президента России в Тюменской области достигла 68,29 %

В 2024 году было заключено соглашение Общественной палаты Тюменской области, и "Ассамблеей народов России", поэтому её члены впервые принимают участие в общественном наблюдении за ходом выборов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал 15 марта член Общественного штаба по

наблюдению за выборами в Тюменской области Евгений Воробьев.

"По имеющейся на данный момент информации все поступающие вопросы, чаще всего, чисто хозяйственного характера, решаются оперативно, здесь мы видим не только как проходят выборы, но и с каким настроением на них приходят люди", - добавил он.

Напомним, общественный штаб по наблюдению за выборами работает в дни голосования во Дворце "Пионер".

Сюда поступают данные с камер наблюдения всех избирательных участков Тюменской области.

"Мы хотим, чтобы выборы прошли легитимно и честно, а наш голос был услышан гражданами России. Все поставленные цели будут достигнуты, потому что есть хорошо организованный общественный контроль", - считает Евгений Воробьев.

Всего для работы на выборах зарегистрированы 4 тыс. 290 наблюдателей от политических партий и общественности.

Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.

"Хорошая явка на выборах это прежде всего настрой народа и осознание того, что будет услышан голос каждого избирателя. Это потребность принять участие и проголосовать, когда есть явка, конкуренция и прозрачность выборов", - подчеркнул он.

Николай Ступников, Александр Лабыкин