Явка на выборах президента России в Тюменской области достигла 68,29 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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68,29 % составил явка избирателей на выборах президента РФ в Тюменской области по данным на 20 часов 16 марта. За два дня в регионе проголосовали 805 тысяч 236 человек.

Об этом в ходе прямого эфира сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Я сам сегодня посетил избирательный участок и видел, что земляки настроены позитивно, активность тюменцев высока. Люди приходят на избирательные участки семьями, фотографируются, с хорошим настроением участвуют в выборах. И результат соответствует нашим ожиданиям. Голосует молодежь, люди среднего возраста, пожилые", - сказал глава облизбиркома.

Так, по его словам, в Ишиме, самостоятельно на избирательный участок пришел Александр Андреевич Олько, которому исполнилось 102 года. А в Центральном административном округе Тюмени отметила 90-летие Евдокия Логинова. "Поздравляю наших избирателей с тем, что они не только активны, но еще и патриотичны, подают пример молодежи, избирателям среднего возраста", - отметил Игорь Халин.

17 марта состоится третий, завершающий, день голосования на выборах президента Российской Федерации. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени. Игорь Халин пригласил всех, кто еще не успел выразить свою волю на главных выборах страны, прийти на избирательные участки.

"Мы будем вас ждать. Заверяю, что созданы все условия, предусматривающие общественную, противопожарную, антитеррористическую безопасность. Поэтому голосование тюменцев безопасно и комфортно. Правоохранительные органы ориентированы на то, что все нарушения действующего законодательства будут немедленно пресечены, а виновные привлечены к ответственности", - добавил председатель областной избирательной комиссии.

Любовь Голышева