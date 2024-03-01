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Фотогалерея: в Тюменской области завершился второй день голосования на выборах президента РФ

Политика, 21:30 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Второй день голосования на выборах президента РФ завершился в Тюменской области. По данным на 20 часов 16 марта явка избирателей составила 68,29 %. За два дня в регионе проголосовали 805 тысяч 236 человек.

17 марта состоится третий, завершающий, день голосования на выборах президента Российской Федерации. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

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