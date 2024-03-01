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Айгерим Уакпаева: выражать свое мнение – важно

Общество, 22:29 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выражать мнение – важно, считает руководитель мультицентра “Моя территория” в Тюмени Айгерим Уакпаева. Так она прокомментировала свое участие в выборах президента Российской Федерации.

Она пришла на свой избирательный участок в первый день голосования, 15 марта.

“Мы делаем выбор на ближайшие шесть лет. Нам жить в этой стране. То, какой выбор сделаю я и мои земляки, с тем мы и будем жить”, – сказала она.

Большая часть команды Айгерим Уакпаевой уже побывала на избирательных участках. Некоторые ребята работают в выходные, они планируют отдать голоса 17 марта.

Напомним, избирательные участки в Тюмени 17 марта откроются в 8 часов. Отдать голос можно до 20 часов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# выборы президента РФ , голосование

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