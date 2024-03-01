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Тюменцы семьями участвуют в спортивно-патриотической акции "Будь первым!"

Общество, 14:31 17 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спортивно-патриотическая акция "Будь первым!" проходит для учащихся школ 6 и 7 классов в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Ребята поют песни о родном крае, проходят полосу препятствий, собирают туристические рюкзаки, метают снаряды и состязаются в шахматах.

Главные болельщики — родители детей. За каждого из них командам начисляются дополнительные баллы.

"Мероприятие помогает сплотить не только детей между собой, но и родителей. Мы готовились, поддерживали детей кричалками. Были рады посмотреть на своих детей", – рассказала мама ученика школы № 89 Тюмени Лайсан Романчева.

Участники, которые завершили участие в состязаниях получают подарки.

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# дети , школьники

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