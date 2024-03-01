117 жителей региона пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

117 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за прошедшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 млн рублей.

Наибольшая сумма за этот период составила 10 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, неизвестный позвонил пенсионерке областного центра на сотовый телефон в одном из мессенджеров. Он представился сотрудником финансового контроля банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег и оформления кредита похитил 10 млн рублей, которые женщина самостоятельно получила в качестве кредита в банках и перевела на указанные "безопасные" счета.