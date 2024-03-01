1 тыс. 150 жителям Тюмени и Тюменского района помогли медики скорой в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 150 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой с 16 по 17 марта. 590 вызовов поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной.

В стационары доставили 532 пациента, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. В поликлиники диспетчеры передали 750 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

104 человека проконсультированы по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.