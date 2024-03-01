Дни детской дорожной безопасности пройдут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники и волонтеры, известные жители Тюменской области примут участие в акциях, флешмобах и выставках, посвященных дням детской дорожной безопасности в преддверии весенних каникул.

Автоинспекторы проведут в городах и районах региона уроки по правилам дорожного движения, руководители муниципалитетов и подразделений Госавтоинспекции станут участниками единых родительских собраний.

Мероприятия по отдельным проблемам безопасности детей на дорогах будут организованы ежедневно. 18 марта проходит день безопасности ребенка-пассажира. 19 марта – день безопасности юных пешеходов, 20 марта – день безопасности детей на самокатах, 21 марта – день безопасности юных велосипедистов, 22 марта – день семейной безопасности.

В Госавтоинспекции Тюменской области напомнили, что в 2024 году в регионе выросло число ДТП с участием детей-пассажиров. Именно поэтому большое внимание автоинспекторы уделят мероприятиям с участием семей: пройдут фотоконкурсы и челленджи в социальных сетях под девизом #СемьяСоблюдаетПДД.