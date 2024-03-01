Тюменский дизайнер представила коллекцию из 16 вечерних платьев на показе в Дубае

| Фото: предоставлено Кирой Кузнецовой | Фото: предоставлено Кирой Кузнецовой

Тюменский дизайнер Кира Кузнецова представила коллекцию из 16 вечерних платьев на International Dream Fashion Show Dubai.

Как рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" создательница коллекции, платья сшиты из бархата, кружева, фатина. При создании каждого было много ручной работы, а в целом, над одним платьем работают, минимум, три человека: раскройщик, портной и вышивальщица.

"В этой коллекции очень много красных платьев, хотелось сделать одно максимально яркое, но идей было так много, что "пришлось" сделать 10 красных платьев!", - поделилась Кира Кузнецова.

Все платья сшиты в мастерской дизайнера в Тюмени местными рукодельницами. "Меня всегда вдохновляют мои женщины - мои клиентки! Я придумываю для них образы и стараюсь максимально украсить наряд", - рассказала Кира Кузнецова.

International Dream Fashion Show Dubai проводится для дизайнеров, которые хотят выйти на мировой уровень: наладить продажи, например. Кира Кузнецова дебютировала на нем в 2023 году. Она отметила, что на этот раз участие было еще и интересно с точки зрения организации мероприятия, проникновения, как все устроено в других странах.

"После показа мы с моделями чувствуем эйфорию! Как будто попадаем в другое волшебное измерение", - поделилась Кира.

Евгения Тенегина