В Ишиме на пожаре погиб человек
Происшествия, 19:14 18 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Один человек погиб на пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Ишиме, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре поступило в 15 часов 47 минут. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна квартиры на первом этаже. На место вызова прибыли 11 сотрудников и три спецмашины.
В условиях сильного задымления на месте пожара работало два звена газодымозащитной службы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано три человека, спасено два человека. К сожалению, на пожаре погиб один человек.
Предварительная причина происшествия - аварийный режим работы электрооборудования.