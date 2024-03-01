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В Ишиме на пожаре погиб человек

Происшествия, 19:14 18 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб на пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Ишиме, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15 часов 47 минут. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна квартиры на первом этаже. На место вызова прибыли 11 сотрудников и три спецмашины.

В условиях сильного задымления на месте пожара работало два звена газодымозащитной службы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано три человека, спасено два человека. К сожалению, на пожаре погиб один человек.

Предварительная причина происшествия - аварийный режим работы электрооборудования.

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