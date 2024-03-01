Более 4 тыс. пенсий по инвалидности назначили тюменцам беззаявительно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. пенсий по инвалидности назначили в Тюменской области проактивно. Это означает, что гражданам не нужно обращаться с заявлением. Пенсия назначается по информации из бюро медико-социальной экспертизы о признании человека инвалидом.

Сведения рассматривают в течение пяти рабочих дней, затем гражданину направляется извещение о назначении пенсии в личный кабинет через портал госуслуг либо по почте, поясняют в Социальном фонде России по Тюменской области.

Если ранее по линии фонда никаких выплат не было, необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Тюменской области или в МФЦ.

Одновременно с назначением пенсии по инвалидности устанавливается ежемесячная денежная выплата и предоставляется право на набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий

Отмечается, что проактивно жителям Тюменской области были назначены 2 тыс. 45 страховых и 2 тыс. 8 социальных пенсий.