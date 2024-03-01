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Пять спортсменов представляют Тюменскую область в паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт"

Спорт, 21:20 19 марта 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Пять спортсменов представляют Тюменскую область в паралимпийских играх "Мы вместе. Спорт". Соревнования стартовали 19 марта в четырех регионах страны, включая Югру и Челябинскую область.

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в региональной команде Станислав Чохлаев - лидер Олег Колодийчук, Александр Чулкин - лидер Максим Пирогов, Вера Хлызова - лидер Наталья Голдинова, Юлия Смирнова - лидер Илья Санников, Николай Полухин - Эдуард Березин.

Паралимпийцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону, которые состоятся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

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# биатлон , лыжные гонки , Паралимпийские игры

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