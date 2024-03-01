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Сотрудник центра урбанистики ТюмГУ выпустил книгу о разрастании пригородов

Общество, 17:34 21 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в России обобщающий научный труд о развитии пригородных районов выпустил ведущий научный сотрудник СО РАН, старший научный сотрудник Центра урбанистики ТюмГУ Анатолий Бреславский. В книге "Субурбанизация и будущее российских городов" он исследует эти процессы в России, США, Европе, Азии и Африке.

Особое внимание в книге уделено феномену так называемой "постсоциалистической пригородной революции", когда крупные постсоветские города стали активно расти за счет коттеджных поселков на городских окраинах. Такой тип застройки сформировал в России уникальную культуру, которую исследователи называют "пригородный образ жизни".

Экземпляры книги будут доступны в библиотеке ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

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# книги , урбанистика

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